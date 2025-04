LOTTA – Da Compagni di Palestra a Leggende Olimpiche Il Racconto di Minguzzi e Timoncini

LOTTA greco-romana italiana: Daigoro Timoncini (tre partecipazioni Olimpiche) e Andrea Minguzzi (oro olimpico a Pechino 2008). Due atleti che, da giovani, sono cresciuti insieme in Palestra e hanno raggiunto vette straordinarie nel mondo dello sport. Durante questa conversazione intima e appassionata, Timoncini e Minguzzi ci raccontano cosa non ci hanno mai detto e cosa non si sono mai detti tra di loro. Un Racconto ricco di aneddoti, emozioni e retroscena che svelano il lato più umano e autentico dei campioni, al di là delle medaglie e dei successi. Ma non finisce qui! Scopriremo anche la loro visione sulla LOTTA greco-romana oggi, le sfide del presente e le speranze per il futuro. L'Italia riuscirà a vincere di nuovo le Olimpiadi? Lo scoprirai solo guardando questa chiacchierata esclusiva.

