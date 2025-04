Calciomercato.it - Coppa Italia, Bologna-Empoli 1-0: la sblocca Fabbian! – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu dino e gli azzurri di D’Aversa in tempo realeIlospita l’in Emilia in una gara valida come ritorno della seconda semifinale di. Una sfida fortemente indirizzata dal risultato dell’andata che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.no e D’Aversa, allenatori died(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal successo in Serie A contro i campioni d’dell’Inter che ha rilanciato le ambizioni per il quarto posto che vale la Champions League, i rossoblu di Vincenzono puntano a tornare in finale ad oltre cinquanta anni dall’ultimo trofeo del 1974. Forti del 3-0 conquistato in terra toscana grazie al gol messo a segno da Orsolini e alla doppietta di Dallinga, i felsinei hanno a disposizione tre risultati: oltre alla vittoria e al pareggio, va bene anche una sconfitta con non più di due gol di scarto.