Fibercop Sarmi confermato alla guida della società Il cda Garantisce stabilità

Roma, 24 aprile 2025 –haMassimonel ruolo di amministratore delegato finodata di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, attesa per il mese di maggio 2027, allineando la durata di tale incaricoscadenza del consiglio di amministrazione.Il cda si è riunito per analizzare l’andamentoal primo trimestre del 2025 in cui ha registrato il raggiungimento di tutti i target sia di natura economica che di sviluppo capillarerete in fibra ottica nel Paese. Al termine delle operazioni, i soci hanno espresso il proprio ringraziamento a, la cui leadership "lae il successo aziendale".Chi è Massimo, manager con alle spalle una lunga carriera al vertice di importanti- è anche stato il primo direttore generale di Telecom Italia dove ha lavorato dal 1986 al 2000 - manterrà il ruolo di Presidente di