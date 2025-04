Addio Inter la plusvalenza è clamorosa Marotta gongola

Inter, dopo il ko subito ieri contro il Milan in Coppa Italia, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato. Dopo aver perso in campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano per colpa del gol realizzato da Riccardo Orsolini, di fatto, l'Inter di Simone Inzaghi ha subito un'altra brutta mazzata. I nerazzurri, di fatto, sono stati eliminati dalla Coppa Italia ad opera del Milan, perdendo così la possibilità di tornare a fare il triplete dopo quindici anni.Addio Inter, la plusvalenza è clamorosa: Marotta gongola (LaPresse) tvplay.itNella semifinale di ritorno di ieri sera, infatti, l'Inter è caduta sotto i colpi rossoneri, i quali hanno vinto con un netto 3-0. Il primo tempo dell'Inter disputato dalla squadra di Simone Inzaghi, di fatto, è stato anche positivo, ma la prestazione fornita nella seconda frazione di gara dai nerazzurri è stata davvero preoccupante per i prossimi impegni.

