Il 25 aprile 1945 il ruolo della radio e il caso unico di Genova

aprile 2025 – Il 25 aprile 1945 è una data scolpita nella memoria collettiva italiana. Ottant’anni fa in quella giornata il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l'insurrezione generale contro l'occupazione nazifascista, segnando l'inizio della liberazione delle principali città del Nord Italia.Dietro al 25 aprile si celano storie di coraggio, comunicazioni clandestine e azioni coordinate che resero possibile la rinascita democratica del Paese.? Un motivo in più per ricordarle in un anniversario speciale, che nel 2025 segna gli 80 anni dalla Liberazione.L'alba dell'insurrezioneAlle prime luci del 25 aprile il CLNAI, che aveva sede a Milano, emise un proclama che ordinava l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.Il messaggio fu trasmesso via radio e diffuso attraverso volantini e staffette: invitava i cittadini a scioperare e a insorgere contro l'oppressore. Quotidiano.net - Il 25 aprile 1945, il ruolo della radio e il caso unico di Genova Leggi su Quotidiano.net Roma, 242025 – Il 25è una data scolpita nella memoria collettiva italiana. Ottant’anni fa in quella giornata il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l'insurrezione generale contro l'occupazione nazifascista, segnando l'inizioliberazione delle principali città del Nord Italia.Dietro al 25si celano storie di coraggio, comunicazioni clandestine e azioni coordinate che resero possibile la rinascita democratica del Paese.? Un motivo in più per ricordarle in un anniversario speciale, che nel 2025 segna gli 80 anni dalla Liberazione.L'alba dell'insurrezioneAlle prime luci del 25il CLNAI, che aveva sede a Milano, emise un proclama che ordinava l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti.Il messaggio fu trasmesso viae diffuso attraverso volantini e staffette: invitava i cittadini a scioperare e a insorgere contro l'oppressore.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Il 25 aprile 1945, il ruolo della radio e il caso unico di Genova; La Resistenza italiana: storia, protagonisti e significato di una lotta che ha cambiato l’Italia; Lo storico Luigi Borgomaneri: “Il 25 Aprile scritto da giovani e operai”; Passi e voci di libertà, i luoghi della Resistenza per non dimenticare; Napoli e la Liberazione: un viaggio nella memoria a 80 anni dal 25 aprile 1945.

Riporta wired.it: Liberazione dal nazifascismo, breve storia del 25 aprile - Storia dell'insurrezione dei partigiani del 25 aprile e della nascita di una nuova Italia antifascista. E della lotta al revisionismo che attraversa la società ...

Da quotidiano.net: La storia del 25 Aprile: 80 anni di Festa della Liberazione - Cosa è successo il 25 aprile 1945 e perché è diventata la Festa Nazionale: data simbolo della Resistenza italiana e della fine dell’occupazione nazifascista ...

Come scrive ilfattoquotidiano.it: 25 aprile 1945, la Liberazione lunga un mese: come si arrivò alla rivolta finale contro il nazifascismo - Da Bologna a Genova all'insurrezione anticipata del quartiere milanese di Niguarda. Il racconto di come il Nord si liberò (da solo). In attesa della battaglia finale di Milano ...