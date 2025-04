Papa lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con ‘San Francesco’

street artist TvBoy che immortala il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a .L'articolo Papa, lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con ‘San Francesco’ proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Si chiama 'San Francesco' l'opera realizzata dalloche immortala ilin versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta 'Love' con il simbolo della pace al suo interno. L'opera è stata realizzata su un muro della scalinata che va da via Aurelia a .L'articolo, loconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Papa, lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con 'San Francesco'; Papa, lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con ‘San Francesco’; Il bacio tra Trump e Meloni: a Roma il nuovo murales dello street artist Tvboy; Tvboy, lo street artist più fotografato d'Italia: «Mia moglie mi diceva: trovati un lavoro vero. Ma in 2 giorni ho guadagnato lo stipendio di un anno»; Parola a Tvboy, l’artista del bacio tra il Papa e Donald Trump.

Lo riporta msn.com: Papa, lo street artist TvBoy omaggia Bergoglio con 'San Francesco' - (Adnkronos) - Si chiama “San Francesco” l’opera realizzata dallo street artist TvBoy che immortala il Papa in versione angelo, con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui la scritta ‘Love’ con il ...

Risulta da gaeta.it: nuova opera di tvboy raffigura papa francesco come angelo sulla scalinata tra via aurelia e via della stazione vaticana - Un murale di Tvboy a Roma, tra via Aurelia e via della Stazione Vaticana, ritrae Papa Francesco come angelo con il messaggio di pace e amore simbolizzato dalla scritta “Love” con il simbolo della pace ...

Segnala rollingstone.it: La nuova opera di TvBoy è un omaggio a Open Arms: «È un simbolo di speranza» - A pochi giorni dal voto sull'autorizzazione a procedere di Salvini, l’artista è salito su una delle imbarcazioni dell’ong per realizzare un’opera, un messaggio di speranza per le persone ...