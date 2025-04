Lazio l’idolo dei tifosi sconvolge tutti La mia squadra del cuore è un’altra

Lazio non si nasconde: “La mia squadra del cuore è un’altra”.La Lazio vince contro il Genoa e si rimette in corsa per il quarto posto. La squadra di Baroni pochi giorni prima si era arresa ai tiri di rigore in Europa League contro il Bodo Glimt, con tre errori dal dischetto che non consentono ai biancocelesti di accedere alle semifinali.Oltre all’eliminazione, anche le parole di un calciatore biancoceleste hanno preoccupato i tifosi.Lazio, Guendouzi e quell’amore per il Marsiglia: le parole del centrocampistaMatteo Guendouzi apre le porte di casa sua al portale francese Carré. Oltre a parlare della sua stagione con la maglia della Lazio, il centrocampista francese non ha nascosto di essere un grande tifoso del Marsiglia:tutti sanno che lo porto nel cuore. Rompipallone.it - Lazio, l’idolo dei tifosi sconvolge tutti: “La mia squadra del cuore è un’altra” Leggi su Rompipallone.it Nel corso di una lunga intervista, il calciatore dellanon si nasconde: “La miadel cuore è un’altra”.Lavince contro il Genoa e si rimette in corsa per il quarto posto. Ladi Baroni pochi giorni prima si era arresa ai tiri di rigore in Europa League contro il Bodo Glimt, con tre errori dal dischetto che non consentono ai biancocelesti di accedere alle semifinali.Oltre all’eliminazione, anche le parole di un calciatore biancoceleste hanno preoccupato i, Guendouzi e quell’amore per il Marsiglia: le parole del centrocampistaMatteo Guendouzi apre le porte di casa sua al portale francese Carré. Oltre a parlare della sua stagione con la maglia della, il centrocampista francese non ha nascosto di essere un grande tifoso del Marsiglia:sanno che lo porto nel cuore.

