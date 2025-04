25 aprile commemorazione ufficiale in Parlamento

commemorazione ufficiale in Parlamento.Servizio di Augusto Cantelmi 25 aprile, commemorazione ufficiale in Parlamento TG2000. Tv2000.it - 25 aprile, commemorazione ufficiale in Parlamento Leggi su Tv2000.it Politica. Alla vigilia dell’ottantesimo anniversario della Liberazione,in.Servizio di Augusto Cantelmi 25inTG2000.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ne parlano su altre fonti: Portale - 25 aprile 2025, 80° anniversario della Liberazione; Gli ottant'anni del 25 aprile: le celebrazioni in città; Il Comune di Venezia celebra l'80° anniversario della Liberazione: il programma istituzionale di venerdì 25 aprile; 25 aprile, le iniziative al Carmine e nei quartieri della città; 25 aprile, l’80° della Liberazione dal nazifascismo sui territori.

Lo riporta msn.com: 25 aprile, dai cortei annullati al divieto di cantare "Bella Ciao". Così il «richiamo alla sobrietà» spacca i Comuni - Il comune di Genazzano, vicino Roma, ha vietato il corteo per il 25 aprile. Il sindaco Alessandro Cefarro ha giustificato la decisione argomentando con ...

Segnala msn.com: 25 Aprile, due Comuni bresciani annullano le celebrazioni. In altri paesi solo commemorazione e interventi istituzionali - Era stata chiesta “sobrietà” per la giornata di lutto e la vicinanze con le esequie di Papa Francesco. In molti scelgono di festeggiare in tono minore, altri hanno fermato tutti gli eventi ...

Lo riporta ilmanifesto.it: Il 25 aprile disobbediente: cortei ovunque - 25 aprile (Politica) L’invito alla sobrietà del governo ha avuto l’effetto opposto. Il 25 aprile sarà celebrato in tutta Italia, come di consueto, al netto di qualche sindaco troppo zelante che ha col ...