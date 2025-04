Sara Campanella parla assassino Quel giorno ero fuori di testa

Tgcom24.mediaset.it - Sara Campanella, parla l'assassino: "Quel giorno ero fuori di testa"

"Non so come tutto questo sia potuto succedere, non mi so dare una spiegazione, forse non c'è neanche una spiegazione, quantomeno razionale. Più rifletto, da solo con me stesso, più arrivo a una e una sola conclusione:erodi. Un uomo razionale non può spingersi a tanto. Ho sempre sognato di costruire qualcosa con, e invece ho compiuto il gesto peggiore che si possa rivolgere a una persona, a una donna". Lo afferma Stefano Argentino, in carcere per il femminicidio di, uccisa a Messina perché rifiutava le sue avances, secondo quanto riferito dal suo legale, l'avvocato Giuseppe Cultrera, a Tgcom24.