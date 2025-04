Liberoquotidiano.it - Morto Gentilini, lo "sceriffo" di Treviso: aveva 95 anni

a 95l'ex sindaco diGiancarlo, noto anche come "lo". Storico esponente della Lega Nord, fu eletto sindaco nel 1994, guidando il Comune per due mandati fino al 2003 e proseguendo poi il suo impegno come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. "Giancarlo, il nostro Genty, è andato avanti - ha scritto l'attuale sindaco della città di, Mario Conte, in un post di ricordo, con una foto che li ritrae insieme -. Perdiamo un riferimento, un uomo che ha scritto, cambiato, segnato la storia della nostrae la figura del sindaco in Italia. Genty incarnava la passione, la concretezza, la trevigianità. Perdiamo un modello, un esempio, un'ispirazione, la stella polare per valori e capacità. Mancheranno i suoi consigli, le sue segnalazioni, mancherà lui.