Domestico ucciso a Milano la versione del ladro Era già morto Ma ci sono tre cose che non tornano

Milano – Non è una versione dei fatti convincente quella fornita da Dawda Bandeh, il gambiano di 28 anni arrestato con l’accusa di aver ucciso Angelito Acob Manansala, collaboratore Domestico trovato senza vita in un’abitazione di via Randaccio a Milano il 20 aprile. Il giudice per le indagini preliminare di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo emesso dalla polizia e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane, su richiesta del pubblico ministero Andrea Zanoncelli.Durante l’interrogatorio di convalida, Bandeh, assistito dall’avvocata Federica Scapaticci, ha fornito un racconto dei fatti che non ha convinto il giudice. “Quando mi sono svegliato ho fatto il giro della casa e ho visto quest’uomo nella stanza sulla sinistra”, ha dichiarato l’accusato. “sono andato verso l’uscita, dove c’erano le valigie e un borsello che ho preso. Ilgiorno.it - Domestico ucciso a Milano, la versione del ladro: “Era già morto”. Ma ci sono tre cose che non tornano Leggi su Ilgiorno.it – Non è unadei fatti convincente quella fornita da Dawda Bandeh, il gambiano di 28 anni arrestato con l’accusa di averAngelito Acob Manansala, collaboratoretrovato senza vita in un’abitazione di via Randaccio ail 20 aprile. Il giudice per le indagini preliminare diDomenico Santoro ha convalidato il fermo emesso dalla polizia e disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane, su richiesta del pubblico ministero Andrea Zanoncelli.Durante l’interrogatorio di convalida, Bandeh, assistito dall’avvocata Federica Scapaticci, ha fornito un racconto dei fatti che non ha convinto il giudice. “Quando misvegliato ho fatto il giro della casa e ho visto quest’uomo nella stanza sulla sinistra”, ha dichiarato l’accusato. “andato verso l’uscita, dove c’erano le valigie e un borsello che ho preso.

