Tra un mese la finale nazionale pronti a dare battaglia

Ilpiacenza.it - Tra un mese la finale nazionale: pronti a dare battaglia Leggi su Ilpiacenza.it Ancora viva l'emozione per il Piacenza Special Dream Team per la vittoria del campionato paralimpico sperimentale di calcio integrato a 7 della Figc, centrato di recente a Noceto. Un successo che ha permesso alla società del presidente Stefano Rossi, del dirigente Mauro Mitri e dei tecnici Aurora.

