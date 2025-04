L’inesistente condanna di Papa Francesco per traffico di minori stupro e omicidio

Papa Francesco viene accusato di essere stato dichiarato colpevole di traffico di minori, stupro e omicidio. Tale condanna sarebbe stata inflitta dal “Corte Internazionale di Giustizia della Common Law di Bruxelles” che, di fatto, non esiste. L’intera narrazione risulta infondata e inventata da un ex pastore canadese.Per chi ha frettaLa Corte Internazionale di Giustizia della Common Law di Bruxelles non esiste.La narrazione circola dal 2014 e da allora non ci sono prove a sostegno delle accuse.AnalisiEcco una condivisione del reel contenente la falsa notizia:La fonte del 2014Il video mostra lo screenshot di un articolo intitolato “Papa Francesco dichiarato colpevole di traffico di minori, stupro e omicidio”. Risulta essere una traduzione della pubblicazione, datata 20 luglio 2014, del sito Beforeitsnews. Leggi su Open.online Circolano dei video doveviene accusato di essere stato dichiarato colpevole didi. Talesarebbe stata inflitta dal “Corte Internazionale di Giustizia della Common Law di Bruxelles” che, di fatto, non esiste. L’intera narrazione risulta infondata e inventata da un ex pastore canadese.Per chi ha frettaLa Corte Internazionale di Giustizia della Common Law di Bruxelles non esiste.La narrazione circola dal 2014 e da allora non ci sono prove a sostegno delle accuse.AnalisiEcco una condivisione del reel contenente la falsa notizia:La fonte del 2014Il video mostra lo screenshot di un articolo intitolato “dichiarato colpevole didi”. Risulta essere una traduzione della pubblicazione, datata 20 luglio 2014, del sito Beforeitsnews.

