Al Bano non andrà ai funerali di Papa Francesco Non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un selfie

Bano non ci sarà ai funerali di Papa Francesco che si terranno sabato 26 aprile in piazza San Pietro. Il cantante di Cellino San Marco in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione, nonostante sia molto legato alla figura del Pontefice. Una dichiarazione forte, ma carica di rispetto. Per il Papa. Per la solennità dell’evento. E per quello che un addio dovrebbe essere: intimo, silenzioso, non uno scatto da condividere. Al Bano ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera la scelta di non partecipare alle esequie del Papa: «Per rispetto verso il Papa e la cerimonia. So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie. E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto». Una decisione maturata per evitare che la sua presenza potesse distrarre dall’intensità spirituale dell’eventoAl Corriere, Al Bano ha ricordato di aver incontrato il Papa in più occasioni. Metropolitanmagazine.it - Al Bano non andrà ai funerali di Papa Francesco: “Non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un selfie” Leggi su Metropolitanmagazine.it Alnon ci sarà aidiche si terranno sabato 26 aprile in piazza San Pietro. Il cantante di Cellino San Marco in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione, nonostante sia molto legato alla figura del Pontefice. Una dichiarazione forte, ma carica di rispetto. Per il. Per la solennità dell’evento. E per quello che un addio dovrebbe essere: intimo, silenzioso, non uno scatto da condividere. Alha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera la scelta di non partecipare alle esequie del: «Per rispetto verso ile la cerimonia. So che nonunchemiun autografo o un. E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto». Una decisione maturata per evitare che la sua prepotesse distrarre dall’intensità spirituale dell’eventoAl Corriere, Alha ricordato di aver incontrato ilin più occasioni.

