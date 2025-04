Derby Inter Milan Ziliani 0 3 impietoso Jovic da standing ovation Gimenez flop

Ziliani ha espresso un proprio commento in merito al Derby Inter-Milan di Coppa Italia terminato 0-3 per i rossoneri Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Ziliani: “0-3 impietoso. Jovic da standing ovation. Gimenez flop” Leggi su Pianetamilan.it Il giornalista Paoloha espresso un proprio commento in merito aldi Coppa Italia terminato 0-3 per i rossoneri

