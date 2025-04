Sabato i funerali di Piero Arena dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale

Sabato 26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco i funerali dell'ex dirigente scolastico Piero Arena, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche nel sociale diventando socio e vicepresidente della Sosmi. Pordenonetoday.it - Sabato i funerali di Piero Arena, dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale Leggi su Pordenonetoday.it Si terranno26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco idell'ex, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche neldiventando socio e vicepresidente della Sosmi.

