Papa Francesco Duomo di Napoli gremito per la messa in memoria del Pontefice

Napoli si è raccolta presso il Duomo per la messa in suffragio di Papa Francesco celebrata dal cardinale arcivescovo Domenico Battaglia.Gremita in ogni ordine di posto. Napolitoday.it - Papa Francesco, Duomo di Napoli gremito per la messa in memoria del Pontefice Leggi su Napolitoday.it Nell’attesa dei solenni funerali di sabato a Roma, dove tanti napoletani saranno presenti in maniera spontanea, la Chiesa disi è raccolta presso ilper lain suffragio dicelebrata dal cardinale arcivescovo Domenico Battaglia.Gremita in ogni ordine di posto.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia: Duomo di Napoli, messa di suffragio per Papa Francesco; Papa Francesco, Duomo di Napoli gremito per la messa in memoria del Pontefice; Napoli, folla in Duomo per la messa dedicata a Papa Francesco. Don Battaglia: «È stato un dono immenso»; Il duomo di Napoli gremito per la messa in memoria del Papa; Duomo gremito per la messa in memoria del Pontefice.

Da msn.com: Duomo di Napoli, messa di suffragio per Papa Francesco - Trabocca di fedeli e di commozione, il Duomo, per la messa in memoria di Papa Francesco, e per l’emozionata omelia dell’Arcivescovo Domenico Battaglia. La funzione, iniziata alle 19, ...

Scrive gaeta.it: Messa a Napoli per papa francesco celebra l’arcivescovo Domenico Battaglia con un richiamo ai poveri - La cattedrale di Napoli celebra papa Francesco con una messa guidata dal cardinale Domenico Battaglia, sottolineando il suo impegno per i poveri e l’eredità sociale nella Chiesa cattolica.

Segnala ansa.it: Il duomo di Napoli gremito per la messa in memoria del Papa - La chiesa e la città di Napoli si sono ritrovate nella Cattedrale per la messa in suffragio per Papa Francesco. Il Duomo cittadino è gremito. Tanta anche la gente in piedi perché non ha trovato posto ...