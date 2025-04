Schianto tra auto e moto a Massino Visconti grave 16enne

grave incidente stradale nell'Alto Vergante.É successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 aprile, a Massino Visconti, dove per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate.Nello Schianto, è rimasto gravemente ferito un giovane di 16 anni, che è stato elitrasportato in. Novaratoday.it - Schianto tra auto e moto a Massino Visconti, grave 16enne Leggi su Novaratoday.it incidente stradale nell'Alto Vergante.É successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 aprile, a, dove per cause ancora da accertare un'e unasi sono scontrate.Nello, è rimastomente ferito un giovane di 16 anni, che è stato elitrasportato in.

