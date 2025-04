Le previsioni di Giuliacci dal 25 aprile al primo maggio Un ponte alla grande

previsioni meteo di venerdì 25 aprile, giorno della Liberazione, fino al primo maggio, Festa dei lavoratori: cosa ci aspetta sul fronte del tempo'? Il colonnello Mario Giuliacci spiega che il 25 aprile sarà caratterizzato dagli effetti di un "ciclone atlantico" in transito sull'Italia che porterà "piogge intermittenti sulle regioni centrali, tranne le coste tirreniche, su Campania, Puglia, Lucania, Friuli, Venezia e Giulia", spiega in un video pubblicato dal canale YouTube MeteoGiuliacci. Una giornata caratterizzata dal calo delle temperature e da venti sostenuti sulla Sardegna occidentale e sulle coste del Veneto. Dietro l'angolo anche il ponte del primo maggio. Come ci si avvicina? Sabato 26 aprile avremo "ancora delle residui piogge al sud, domenica 27 piogge su Lazio, Campania, Calabria e regioni alpine, lunedì 28 ancora piogge al centro-sud", spiega Giuliacci. Iltempo.it - Le previsioni di Giuliacci dal 25 aprile al primo maggio: "Un ponte alla grande" Leggi su Iltempo.it Lemeteo di venerdì 25, giorno della Liberazione, fino al, Festa dei lavoratori: cosa ci aspetta sul fronte del tempo'? Il colonnello Mariospiega che il 25sarà caratterizzato dagli effetti di un "ciclone atlantico" in transito sull'Italia che porterà "piogge intermittenti sulle regioni centrali, tranne le coste tirreniche, su Campania, Puglia, Lucania, Friuli, Venezia e Giulia", spiega in un video pubblicato dal canale YouTube Meteo. Una giornata caratterizzata dal calo delle temperature e da venti sostenuti sulla Sardegna occidentale e sulle coste del Veneto. Dietro l'angolo anche ildel. Come ci si avvicina? Sabato 26avremo "ancora delle residui piogge al sud, domenica 27 piogge su Lazio, Campania, Calabria e regioni alpine, lunedì 28 ancora piogge al centro-sud", spiega

