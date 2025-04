Il bacio tra Trump e Meloni a Roma il nuovo murales dello street artist Tvboy

Meloni e Donald Trump che si baciano. Si chiama "La dolce vita" ed è il nuovo murales realizzato dal celebre street artist Tvboy a Roma, nei pressi della Basilica di San Pietro. Leggi su Fanpage.it Giorgiae Donaldche si baciano. Si chiama "La dolce vita" ed è ilrealizzato dal celebre, nei pressi della Basilica di San Pietro.

