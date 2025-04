Le criptovalute guardano al calcio Tether diventa il secondo socio della Juventus

Tether Investments, il braccio finanziario del gruppo Tether guidato da Paolo Ardoino, ha annunciato oggi, di aver portato la propria partecipazione nel capitale di Juventus Football Club S.p.A. attraverso l’acquisto di ulteriori azioni a oltre il 10,12%, pari al 6,18% dei diritti di voto.Tether consolida così la sua posizione di secondo azionista di Juventus, rafforzando l’interesse delle società di criptovalute verso asset strategici nel mondo dello sport e confermando, con questa mossa, il club torinese come veicolo di investimento ad alto profilo internazionale.Tether passa al 10,12% del capitale: è dietro solo a ExorLa prima tranche di acquisto di Tether in Juventus risale allo scorso febbraio, quando la società aveva acquisito circa l’8,2% del capitale - equivalente a poco più del 5% dei diritti di voto - sul mercato aperto. Quotidiano.net - Le criptovalute guardano al calcio: Tether diventa il secondo socio della Juventus Leggi su Quotidiano.net Investments, il braccio finanziario del gruppoguidato da Paolo Ardoino, ha annunciato oggi, di aver portato la propria partecipazione nel capitale diFootball Club S.p.A. attraverso l’acquisto di ulteriori azioni a oltre il 10,12%, pari al 6,18% dei diritti di voto.consolida così la sua posizione diazionista di, rafforzando l’interesse delle società diverso asset strategici nel mondo dello sport e confermando, con questa mossa, il club torinese come veicolo di investimento ad alto profilo internazionale.passa al 10,12% del capitale: è dietro solo a ExorLa prima tranche di acquisto diinrisale allo scorso febbraio, quando la società aveva acquisito circa l’8,2% del capitale - equivalente a poco più del 5% dei diritti di voto - sul mercato aperto.

