Varese viola il divieto di avvicinamento e segue la ex al supermercato 44enne arrestato dalla Polizia

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Varese per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna in un supermercato.

Lo riporta virgilio.it: Varese, viola il divieto di avvicinamento e segue la ex al supermercato: 44enne arrestato dalla Polizia - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Varese per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna in un supermercato.

Risulta da varesenews.it: Segue la ex ma ha il divieto di avvicinamento, lei chiede aiuto e la polizia di Varese lo arresta - Una volta accertato che effettivamente la misura cautelare era ancora in vigore, i poliziotti hanno proceduto a fermare il soggetto. Nella giornata di mercoledì si è svolto il processo per direttissim ...

Si legge su laprovinciadivarese.it: Violazione del divieto di avvicinamento, arrestato un uomo a Varese - Durante l’udienza di ieri mattina, l'uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, sebbene abbia precisato di essere andato in zona per incontrare amici e non la sua ex compagna (foto d ...