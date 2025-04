Auto contro moto centauro a Careggi con elisoccorso

Auto e una motocicletta. La due ruote è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia dell'Unione dei Comuni del Mugello. Il centauro, un uomo. Firenzetoday.it - Auto contro moto: centauro a Careggi con l'elisoccorso Leggi su Firenzetoday.it Poco dopo le 16 incidente lungo Viale della Resistenza, nel Comune di Borgo San Lorenzo, tra un'e unacicletta. La due ruote è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia dell'Unione dei Comuni del Mugello. Il, un uomo.

