Calciomercato.it - Inter, affare a sorpresa col Real: Juventus a mani vuote

Leggi su Calciomercato.it

L’si sta guardando attorno ed in sede di mercato adesso si intrecciano gliessi con ilMadrid. Dai galacticos può arrivare un nuovo rinforzo e per larappresenta una autentica beffa.I nerazzurri stanno facendo i conti con una situazione davvero molto delicata. A lungo, infatti, per ammissione dello stesso Simone Inzaghi, ha inseguito il sogno di regalare a questo club ed ai tifosi il Triplete. Sogno, però, che si è infranto nel peggiore dei modi possibili in semifinale contro gli acerrimi rivali del Milan con un netto e difficile da mandar giù 3-0. C’è, però, da fare i conti con i prossimi impegni, con la finale di Champions League da conquistare contro il Barcellona ed una lotta punto a punto con il Napoli per lo Scudetto., occhi in casaMadrid e beffa per la(Calciomercato.