Papa Francesco Roma pronta per funerali il super piano per la sicurezza

Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco e scatta il piano con le misure straordinarie di sicurezza. Alla cerimonia, in programma sabato 26 aprile a San Pietro, parteciperanno almeno 182 delegazioni, con leader da tutto il mondo: sono attesi, tra gli altri, 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti.

