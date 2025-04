Estrazione Superenalotto 24 aprile 2025 vincite e quote

aprile 2025, l'Estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 65. Ecco tutti i ragguagli24 aprile 2025: nuova caccia ai numeri vincenti. Tanti sono i giocatori di tutto il paese che stanno preparando le loro giocate per la prossima Estrazione del Superenalotto, pronti a sfidare la dea bendata. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.itSuperenalottoPunti 6: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5+: Numero vincite 0 , quote € 0,00Punti 5: Numero vincite 5, quote € 34.183,12Punti 4: Numero vincite 503, quote € 346,54Punti 3: Numero vincite 20.

