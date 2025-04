Lapresse.it - Carceri: offese a Papa, Pappalardo rimosso da centro giustizia minorile

Leggi su Lapresse.it

Antoniodaldiminorile dell’Emilia Romagna dopo leFrancesco in un gruppo Telegram. È quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. Per il momento peròresta in servizio aldiminorile di Torino. Ad agosto nel minorile di Torino, il Ferrante Aporti, si era tenuta una rivolta. Nel gruppo ‘Logos et Libertas’ su Telegramha definito il pontefice “anti” e scritto altre dichiarazioni giudicate offensive nei suoi confronti.