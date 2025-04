Diletta Leotta replica ad Eleonora Abbagnato ‘La malizia è negli occhi di chi guarda’

replica dell'inviata di Dazn a Striscia la notizia Diletta Leotta è tornata protagonista a Striscia la Notizia, dove ha ricevuto il suo undicesimo Tapiro d'oro dalle mani di Valerio Staffelli. Il motivo? Le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, che durante la trasmissione Obbligo o Verità condotta da Alessia Marcuzzi su Rai2, ha confessato di aver provato gelosia nei confronti della conduttrice ai tempi in cui lavorava a DAZN con suo marito Federico Balzaretti."Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Lei gli metteva il c*** in faccia. Io non ho le sue forme, purtroppo", ha detto la ballerina e direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma, con tono ironico ma sincero.La replica: 'Ho sempre lavorato con leggerezza'Intercettata a Milano, Diletta ha risposto con diplomazia e un tocco d'ironia:"La malizia sta negli occhi di chi guarda.

