Viabilità Roma Regione Lazio del del 24 04 2025 ore 20 25

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità è una servizio dellaPartiamo dalla Salaria Dov'è un incidente provoca code tra Settebagni e tenuta Santa Colomba verso Rieti prestare attenzione Prestare Attenzione anche sulla via del mare dove ci sono code per un altro incidente tra lo svincolo della raccordo via Fiume verso Ostia nella stessa direzione code sulla Colombo per traffico intenso tra via Luigi Bonelli via di Acilia sempre verso Ostia code su via dell'Aeroporto traffico intenso dall'aeroporto a via Trincea delle Frasche con ripercussioni su via Portuense mentre sul Raccordo Anulare sulle principali autostrade dellail traffico è regolare ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della