Thuram torna con la Roma Inzaghi sbuffa ecco quando può rientrare l’attaccante francese

L'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha fatto il punto sul momento che stanno vivendo i nerazzurri dopo la dolorosa sconfitta maturata in Milan Inter. Barzaghi ha fatto il punto anche sugli acciaccati in casa nerazzurra, da Dumfries a Zielinski e soprattutto Thuram. LA SITUAZIONE – «C'è un piano di rientro per gli infortunati: si prova ad avere a disposizione per domenica Dumfries e Zielinski, anche se sono reduci da problemi fisici non indifferenti. Per Thuram più Barcellona che Roma»LA REAZIONE – «Chiaramente ora sono importanti i rinforzi visto che c'è anche delusione. Dopo il gol di Luka Jovic la squadra si è un po' spenta e nel secondo tempo non c'è stata la solita Inter, si è seduta quasi accettando la sconfitta.

