Preghiera della sera 24 Aprile 2025 Aiutami a giungere alla pace

Aiutami a giungere alla pace”. È la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa . L'articolo Preghiera della sera 24 Aprile 2025: “Aiutami a giungere alla pace” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 24 Aprile 2025: “Aiutami a giungere alla pace” Leggi su Lalucedimaria.it ”. È lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa . L'articolo24: “” proviene da La Luce di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Preghiera per Papa Francesco: rosario in piazza e messa in Cattedrale; La preghiera per il Papa: la messa in suffragio questa sera in Duomo; Una veglia di preghiera per papa Francesco alla Madonna dei fiori di Bra; Adolescenti a Roma, venerdì al via l’esperienza giubilare: 900 ragazzi pellegrini con il vescovo. Dal 25 al 27 aprile tre giorni ricchi di appuntamenti e momenti di preghiera; Veglia di preghiera per il Papa questa sera ad Ardesio, Clusone e Colere.

msn.com scrive: La preghiera per il Papa: la messa in suffragio questa sera in Duomo - L’invito del vescovo a tutta la cittadinanza per ricordare Bergoglio. Dalle 21,15 la celebrazione eucaristica solenne in Cattedrale. Da domani Migliavacca sarà a Roma per il Giubileo degli adolescenti ...

Lo riporta laprimapagina.it: Questa sera il Santo Rosario per Papa Francesco sul canale YouTube di Don Francesco Cristofaro - Un momento di intensa preghiera comunitaria è in programma per questa sera, mercoledì 24 aprile, alle ore 21:00. Don Francesco Cristofaro guiderà il Santo ...

Secondo lalucedimaria.it: Oggi 24 aprile è Santa Maria di Cleofa: tra le donne che ricevono l’annuncio della Risurrezione - Tra le donne che hanno ricevuto l'annuncio della Resurrezione di Gesù da parte dell'Angelo c'è santa Maria di Cleofa.