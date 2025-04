Svolta per Osimhen alla Juventus l’indizio decisivo

Osimhen, il calciomercato prende una Svolta determinante: cosa sta succedendoL’attualità di una stagione complicata è tornata a farsi stringente e pressante per la Juventus, che aveva iniziato a respirare un po’ di ottimismo per il finale di stagione dopo il buon impatto avuto da Tudor in panchina. I bianconeri però sono tornati sulla terra con il ko contro il Parma, che li ha momentaneamente sbattuti fuori di nuovo dalla zona Champions e ha obbligato tutti di nuovo a realizzare che i problemi sono numerosi e che non sarà facile raggiungere l’obiettivo. Dovendosi dare poi molto da fare, da qui a qualche settimana, per rinforzare una squadra imperfetta.Una delle problematiche principali per la Juventus attuale è quella di un attacco che fatica a funzionare, con interpreti che non si stanno rivelando all’altezza del compito. Rompipallone.it - Svolta per Osimhen alla Juventus: l’indizio decisivo Leggi su Rompipallone.it Bianconeri che tornano molto vicini a, il calciomercato prende unadeterminante: cosa sta succedendoL’attualità di una stagione complicata è tornata a farsi stringente e pressante per la, che aveva iniziato a respirare un po’ di ottimismo per il finale di stagione dopo il buon impatto avuto da Tudor in panchina. I bianconeri però sono tornati sulla terra con il ko contro il Parma, che li ha momentaneamente sbattuti fuori di nuovo dzona Champions e ha obbligato tutti di nuovo a realizzare che i problemi sono numerosi e che non sarà facile raggiungere l’obiettivo. Dovendosi dare poi molto da fare, da qui a qualche settimana, per rinforzare una squadra imperfetta.Una delle problematiche principali per laattuale è quella di un attacco che fatica a funzionare, con interpreti che non si stanno rivelando all’altezza del compito.

