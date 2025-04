Calcio in tv dove vedere Napoli Torino

Napoli e Torino si sfideranno domenica 27 aprile allo stadio Maradona per il match della 34esima giornata del campionato di Serie A. Il Calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Napolitoday.it - Calcio in tv: dove vedere Napoli-Torino Leggi su Napolitoday.it si sfideranno domenica 27 aprile allo stadio Maradona per il match della 34esima giornata del campionato di Serie A. Ild'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Calcio in tv: dove vedere Napoli-Torino; Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming?; Monza-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming; Monza Napoli in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Risulta da napolitoday.it: Calcio in tv: dove vedere Napoli-Torino - Napoli e Torino si sfideranno domenica 27 aprile allo stadio Maradona per il match della 34esima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà ...

Riporta msn.com: Napoli-Torino: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo virgilio.it: Calcio in tv: dove vedere Napoli - Empoli - Napoli e Empoli si sfideranno lunedì 14 aprile allo stadio Diego Armando Maradona per il 'monday night' della 32esima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.