Tajani al Cairo Parole di Trump su Zelensky Mi preoccupa ciò che allontana la pace

Cairo, 24 aprile 2025 “Mi preoccupa tutto ciò che non porta alla fine della guerra sia in Palestina sia in Ucraina. Noi stiamo lavorando per la pace, per una pace giusta in Ucraina.” Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Cairo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Tajani al Cairo: Parole di Trump su Zelensky? Mi preoccupa ciò che allontana la pace Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista), 24 aprile 2025 “Mitutto ciò che non porta alla fine della guerra sia in Palestina sia in Ucraina. Noi stiamo lavorando per la, per unagiusta in Ucraina.” Così il ministro degli esteri Antonioin un punto stampa al. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

