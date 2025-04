Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: novità importanti per Osimhen, le condizioni di Vlahovic ed i possibili tempi di recupero

, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 24 aprile 2025– 23 aprile 2025– 22 aprile 2025– 21 aprile 2025– 20 aprile 2025– 24 aprile 2025Infortunio: sovraccarico muscolare per l’attaccante serbo. Lee idiOre 20:00 – Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale lantus ha reso noto ledi Dusan, che questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami strumentali come documentato da dopo il problema riscontrato a Parma.