Quartieri in trasformazione il piano da 9 milioni per Salerno

Salerno ha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione per l’attuazione degli interventi finanziati dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud” 2021-2027. Si tratta di un passaggio tecnico ma fondamentale, che sancisce la formalizzazione. Salernotoday.it - Quartieri in trasformazione: il piano da 9 milioni per Salerno Leggi su Salernotoday.it Il 18 aprile la Giunta Comunale diha approvato all’unanimità il nuovo schema di convenzione per l’attuazione degli interventi finanziati dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud” 2021-2027. Si tratta di un passaggio tecnico ma fondamentale, che sancisce la formalizzazione.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Quartieri in trasformazione: il piano da 9 milioni per Salerno; Roma, la trasformazione prende forma; A2A, il tour del Patto con Milano: il piano industriale nei quartieri; Il disastro di Tor Vergata 2, la lunga attesa per avere una casa nel piano di zona; Il futuro di Bruzzano: progetti e riqualificazione urbana.

Risulta da nove.firenze.it: Piano Operativo Firenze: incontri nei Quartieri - Al via mercoledì 31 maggio il ciclo di incontri di presentazione del Piano Operativo nei Quartieri ... politiche in strumenti concreti di trasformazioni della città. Grazie agli uffici della ...

Come scrive msn.com: Dismesso oggi, verde domani: il piano di riqualificazione che cambia volto a un quartiere di Monza - Il progetto prevede demolizioni, interventi di bonifica, edilizia residenziale, edilizia convenzionata e la trasformazione ... il piano di riqualificazione che cambia volto a un quartiere di ...

Riporta msn.com: “Ascoltiamo Pesaro” chiede maggiore coinvolgimento per il quartiere 9 - coinvolgendo anche il quartiere 9 nella discussione. Tra le proposte avanzate, vi è la predisposizione di un piano tecnico che preveda un’adeguata orientazione delle casse acustiche per ...