Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario così con Papa Francesco il Vaticano ha ratificato il Tpnw

Papa Francesco è stato un paladino del disarmo nucleare e un convinto sostenitore del Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Tpan).“Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario”, così con Papa Francesco il Vaticano ha ratificato il Tpnw (ICAN FOTO) – Notizie.comSotto la guida di Jorge Maria Bergoglio, il Vaticano è stato uno dei primi Paesi a ratificare il Tpnw. Si tratta del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw) del programma Ican, (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).Parliamo dell’organizzazione no-profit per il bando delle armi nucleari. L’organizzazione è stata fondata a Melbourne nel 2007 ed ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017. Proprio l’Ican ha ricordato in queste ore la storica visita del Pontefice a Hiroshima e Nagasaki nel 2019, quando incontrò i sopravvissuti ai bombardamenti atomici. Notizie.com - “Un mondo senza armi nucleari è possibile e necessario”, così con Papa Francesco il Vaticano ha ratificato il Tpnw Leggi su Notizie.com è stato un paladino del disarmo nucleare e un convinto sostenitore del Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle(Tpan).“Un”,conilhail(ICAN FOTO) – Notizie.comSotto la guida di Jorge Maria Bergoglio, ilè stato uno dei primi Paesi a ratificare il. Si tratta del Trattato sulla proibizione delle) del programma Ican, (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).Parliamo dell’organizzazione no-profit per il bando delle. L’organizzazione è stata fondata a Melbourne nel 2007 ed ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017. Proprio l’Ican ha ricordato in queste ore la storica visita del Pontefice a Hiroshima e Nagasaki nel 2019, quando incontrò i sopravvissuti ai bombardamenti atomici.

