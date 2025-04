Le scorte di Nintendo Switch 2 sono esaurite in USA My Nintendo Store conferma le consegne in ritardo

Nintendo è ufficialmente iniziata – e si è conclusa altrettanto velocemente. A poche ore dall’apertura dei preordini negli Stati Uniti, Nintendo Switch 2 è andata letteralmente a ruba, tanto che il My Nintendo Store ha già esaurito le scorte disponibili. L’interesse esplosivo ha mandato in tilt la distribuzione: Nintendo ha infatti confermato che le spedizioni potrebbero non arrivare in tempo per il lancio del 5 giugno, invitando i clienti a pazientare o a cercare alternative presso rivenditori autorizzati.Vista la richiesta elevata, chi spera di accaparrarsi la nuova console al day one è possibile ancora effettuare la registrazione dell’interesse sul sito ufficiale, ma non implica una garanzia di acquisto immediata. L’accesso sarà regolato da un sistema di inviti, che dà priorità agli utenti con almeno 12 mesi di abbonamento attivo a Nintendo Switch Online e 50 ore di gioco registrate entro il 2 aprile 2025. Game-experience.it - Le scorte di Nintendo Switch 2 sono esaurite in USA, My Nintendo Store conferma le consegne in ritardo Leggi su Game-experience.it La corsa alla nuova consoleè ufficialmente iniziata – e si è conclusa altrettanto velocemente. A poche ore dall’apertura dei preordini negli Stati Uniti,2 è andata letteralmente a ruba, tanto che il Myha già esaurito ledisponibili. L’interesse esplosivo ha mandato in tilt la distribuzione:ha infattito che le spedizioni potrebbero non arrivare in tempo per il lancio del 5 giugno, invitando i clienti a pazientare o a cercare alternative presso rivenditori autorizzati.Vista la richiesta elevata, chi spera di accaparrarsi la nuova console al day one è possibile ancora effettuare la registrazione dell’interesse sul sito ufficiale, ma non implica una garanzia di acquisto immediata. L’accesso sarà regolato da un sistema di inviti, che dà priorità agli utenti con almeno 12 mesi di abbonamento attivo aOnline e 50 ore di gioco registrate entro il 2 aprile 2025.

