Pupi Avati riceverà il David di Donatello 2025 alla Carriera

sarà premiato con ilil 7 maggio durante la cerimonia in diretta su Rai1: un omaggio a sessant’anni di cinema, tra gotico padano, commedie malinconiche e capolavori d’autoreL‘Accademia del Cinema Italiano – Premidiha annunciato che il Premiodella 70ª edizione sarà assegnato a. Il riconoscimento verrà consegnato durante la serata di premiazione in onda mercoledì 7 maggio, in prima serata su Rai1 dagli studi di Cinecittà, con trasmissione anche in 4K su Rai4K (canale 210 di Tivùsat), su RaiPlay e su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. A condurre l’edizionesaranno Elena Sofia Ricci e Mika.Leggi tutte le nomination deidiIl cinema ditra ricordi, provincia e poesiaPiera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dei, lo omaggia così: «L’Accademia del Cinema Italiano è onorata di consegnare il, talento poliedrico di regista, scrittore, sceneggiatore, musicista e produttore, in coppia inossidabile con il fratello Antonio.