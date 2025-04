La prima espulsione di Lukébakio

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-24 20:28:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:Al 33 ° minuto della partita tra Osasuna E Siviglial’arbitro dell’incontro, Adrián Cordero Vega, apprezzato Un’aggressività senza palla attraverso Dodisu Alejandro Catena. In pieno contraccolpo del Siviglia, l’estremo si è preparato con la difesa al culmine del centrocampo e ha risposto alla corsa del giocatore rossastro che rilasciava il gomito. L’arbitro ha interpretato un eccesso di forza dal Sevillistacosì ha deciso di sanzionarlo con cartellino rosso diretto. Il VAR non è nemmeno entrato nel gioco. In questo modo, Gli Hispans hanno perso il loro unico riferimento offensivo nell’erba.In linea di principio,Non sarai in grado di giocare il giorno successivo contro Leganésun duello trascendentale per il Siviglia che dovrà affrontare allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán domenica prossimo 4 maggio.