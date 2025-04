BF Spa il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") ha approvato in data odierna il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024 che saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations – 2025 – Assemblea ordinaria 5.06.2025) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).In allegato sono riportati gli schemi dei bilanci estratti dai documenti approvati.PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2024Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, l'area di consolidamento al 31 dicembre 2024 ha subito le seguenti variazioni:- conferimento del ramo d'azienda del Consorzio Agrario di Siena in Consorzi Agrari d'Italia S.

