DS Milan dietrofront su Tare Incontro positivo Ecco la reale verità

Incontro tra Igli Tare e Giorgio Furlani per il ruolo di nuovo DS del Milan: le ultime. Nella giornata odierna sarebbe andato in scena l'incontro tra Igli Tare e Giorgio Furlani per il ruolo di nuovo DS del Milan: le ultime

Da sportpaper.it: Milan, nuovo incontro Tare-Furlani: ma in corsa anche D’Amico - Giorgio Furlani torna a Roma per incontrare Igli Tare nove giorni dopo il primo vis a vis andato in scena sempre nella Capitale ...

Scrive lazionews24.com: Nuovo DS Milan, dietrofront del club rossonero su Fabio Paratici: in ascesa le quotazioni di Igli Tare. Cosa succede - PAROLE – «Clamoroso dietrofront al Milan su Fabio Paratici come nuovo DS. C’era l’intesa economica, ma ha pesato il nodo della squalifica sino al 20 luglio. Ora salgono le quotazioni di Igli Tare».

Si legge su msn.com: Milan, si accelera per il nuovo DS: Tare rimane in pole, ma D’Amico resta sullo sfondo - Il Milan accelera per un nuovo direttore sportivo: Tare è in cima alla lista di Furlani, con D'Amico che osserva da lontano.