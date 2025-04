Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2025 ore 20:30

LuceverdeBuongiorno carissimi amici di AC Radio 24 aprilegiovedì e se ieri ci siamo collegati in New York con una il collega Gabriele Villa per parlare del salone dell'auto di New York questa mattina ci colleghiamo con Shanghai dall'altra parte del mondo Cina per il salone dell'auto di Shanghai evento importantissimo ormai quello che sia aperto ieri a Shanghai è in linea o il collega Lorenzo Bellini che il lettore di motorionline che sta seguendo questa manifestazione Lorenzo Allora innanzitutto da te pomeriggio giusto perché siamo se non sbaglio sei ore avanti in Cina esattamente Buongiorno Piero non ti ho disturbato che ho fatto con Villa che l'ho chiamato te notte fonda a New York Allora fortunatamente avanti Shanghai salone ormai centrale insieme a quello di Pechino per quanto riguarda il mondo Automotive visto e i cinesi Come stanno andando alla grandissima parlaci un po' di quei termosfera si respira Diciamo che l'aria è l'atmosfera che si respira e quella dei saloni Forse non proprio dei bei vecchi tempi di quelli europei però Quasi perché il numero di case è davvero alto gli stand sono davvero molto grandi e le novità sono letteralmente quelle che vedremo nel futuro sono veramente tecnologicamente avanzati e c'è una grandissima partecipazione nonostante contrariamente ad altri saloni quello di Shanghai è un po' più ristretto Per quanto riguarda gli ingressi ai agli addetti ai agli addetti ai lavori diciamo senti l'Italia Hai presente il gruppo stellantis è presente la Ferrari Borghini Allora Assolutamente sì assolutamente se Assolutamente sì magari quella presa presenta più importante in questo momento per il gruppo stellantis e ovviamente li ho avuto occasione di parlare direttamente con il direttore di Motor Italia e c'è molta attesa per l'arrivo di queste vetture del nostro mercato Anche perché sono particolarmente intelligenti particolarmente raffinate e che dati permettendo diciamo Dovrebbero comunque è avere un prezzo più competitivo rispetto ad altre quindi devo dire potrebbe essere una mossa estremamente importante per il gruppo stellantis visto che ne vale Scusa Lorenzo visto come sta andando i rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti sono Marche americane Allora Marche americane ci sono c'è Ford c'è c'è Buick poi mi sembra di aver visto anche se c'è anche Chrysler quindi qualcosa c'è il rapporti tra Cina e America almeno per ora non sono stati completamente interrotti Certo ci saranno delle difficoltà e probabilmente le vedremo nei prossimi mesi ci sono diverse Marche che qui in Occidente sono ancora sconosciute giusto numerosissime assolutamente io ho avuto l'occasione di scoprire da vicino la arcfox che è una è una marca del gruppo bike che qualcosa già in porta in Italia magari sotto altri marchi con tramite importato tramite altri modi però questa Art of esempio è una casa di vetture Premium elettriche poi c'è una vettura sempre del gruppo bike che fa Pro il verso a Alberto un nome italiano che si chiama stellato l'abbiamo già vista in qualche salone europeo probabilmente la casa cinese sta messaggiando un pochettino quello che potrebbe pensare il mercato europeo di un'auto di questo genere in realtà avrebbero voluto dire stellato però all'estero hanno sempre qualche problema con le doppie a livello limitati allo sterrato certo livello di design e noti ci sono presenze di designer italiani Allora Personalmente non ho avuto un contatto diretto con designer con designer italiani ti posso dire che contrariamente a quello che succede in Europa vi sono c'è molto spazio per le berline per qua in Cina hanno ancora molto mercato la stessa leapmotor ha presentato in anteprima una berlina che se non ricordo male si chiama 1010 quella che so comunque ha presentato una berlina chiedo scusa per la confusione YouTube che dovrebbe portata esatto però non verrà portata in Italia in Europa in generale perché questo genere di vettore per il momento non piacciono quindi diciamo che forse un po' più di varietà sud e ci sono ci sono anche fuori strada ci sono anche tante carrozzerie che da noi fanno storcere un po' il naso Lorenzo e volendo in qualche agenzia di stampa che c'è Ci sono delle batterie rivoluzionarie in fase di presentazione Assolutamente sì e in Cina Stanno lavorando molto risolvere uno dei grandi problemi che da sempre abbiamo con le auto elettriche ovvero il tempo di ricarica anche quando ci danno abbastanza autonomia al tempo di ricarica è sempre è sempre estremamente lento a quando trapito con le colonnine rapide qua in Cina stanno presentando alcune batterie che hanno sempre una maggiore efficienza stanno sempre maggiore autonomia ma soprattutto abbassano in maniera incredibile ai tempi di ricarica Infatti ci sono alcune batterie che per il momento non sono ancora veramente arrivata sul mercato ma te promettono una ricarica quasi completa nel giro di 10 minuti capisci bene che una volta risolto il problema del tempo di ricarica è importante da risolvere che è uno degli handicap delle alimentazioni elettriche senza concludere di invece per la Shanghai modernissima che macchine vedi circolare Dunque Ovviamente i cinesi qua a Shanghai sono talmente affezionata i loro Marchi Per quanto non manchino quelli europei nonostante qualche locale mi ha confessato che non sia facilissimo comprare un'auto Europea nonostante questo però ho visto diverse Volkswagen Golf ci sono addirittura Volkswagen elettriche ancora delle americane dei marchi cinesi che da noi sono relativamente appena arrivati mentre da loro sono assolutamente un'istituzione come biguanidi però diciamo la preferenza mi sembra che vada nettamente verso i loro marchi di casa bene Ringraziamo Lorenzo Bellini direttore di motorionline in collegamento con Shanghai ti lasciamo alla visita del salone Grazie ancora Lorenzo si chiude qui il punto di questa mattina vi do appuntamento a stasera alle 19:10 per la rubrica Alla buon'ora Grazie per l'ascolto amici carissimi e buona giornata con ACI radio un 