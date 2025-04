Aversa furto notturno al liceo Cirillo due uomini sorpresi dalla Polizia e arrestati in flagranza

arrestati ad Aversa per furto in una scuola. Bloccavano le porte per evitare la cattura. Notizie.virgilio.it - Aversa, furto notturno al liceo Cirillo: due uomini sorpresi dalla Polizia e arrestati in flagranza Leggi su Notizie.virgilio.it Due italianiadperin una scuola. Bloccavano le porte per evitare la cattura.

Come scrive casertace.net: I NOMI. Furto al Liceo Cirillo: rubati rubati pc, monitor e cellulari, DUE ARRESTI - AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella scorsa notte, ad Aversa, due italiani, Nicola Macchione 27 anni di Trentola Ducenta Bruno Severino, 28enne di Aversa, per furto ai danni di ...