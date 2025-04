Firenze arrestato 21enne con hashish e anfetamine la droga nascosta in casa tra scarpe e barattoli

Firenze, un giovane di 21 anni è stato arrestato per spaccio di droga. Trovati hashish e anfetamine nella sua camera da letto. Notizie.virgilio.it - Firenze, arrestato 21enne con hashish e anfetamine: la droga nascosta in casa tra scarpe e barattoli Leggi su Notizie.virgilio.it , un giovane di 21 anni è statoper spaccio di. Trovatinella sua camera da letto.

