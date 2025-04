The Father – Nulla è come sembra la spiegazione del finale del film

Father – Nulla è come sembra: la spiegazione del finale del filmIl finale di The Father – Nulla è come sembra (qui la recensione) è un viaggio tortuoso ed emozionante che lascia il film su una nota straziante. Il film è stato il debutto alla regia di Florian Zeller ed è caratterizzato da un’interpretazione magistrale di Anthony Hopkins (che ha per questo ruolo vinto il suo secondo Oscar), oltre che da una sceneggiatura sapientemente congegnata da Zeller, la cui regia conferisce poi al film una prospettiva che richiama le complesse opere d’arte di M.C. Escher. Ma la storia dell’acclamato film del 2020 inizia nel 2012 con la prima di Le Père.Questa pièce ha procurato a Zeller un ampio successo di critica nella comunità teatrale. Ha poi riscritto il ruolo del protagonista, Anthony, appositamente per Hopkins, ritenendolo il “più grande attore vivente”. Leggi su Cinefilos.it The: ladeldelIldi The(qui la recensione) è un viaggio tortuoso ed emozionante che lascia ilsu una nota straziante. Ilè stato il debutto alla regia di Florian Zeller ed è caratterizzato da un’interpretazione magistrale di Anthony Hopkins (che ha per questo ruolo vinto il suo secondo Oscar), oltre che da una sceneggiatura sapientemente congegnata da Zeller, la cui regia conferisce poi aluna prospettiva che richiama le complesse opere d’arte di M.C. Escher. Ma la storia dell’acclamatodel 2020 inizia nel 2012 con la prima di Le Père.Questa pièce ha procurato a Zeller un ampio successo di critica nella comunità teatrale. Ha poi riscritto il ruolo del protagonista, Anthony, appositamente per Hopkins, ritenendolo il “più grande attore vivente”.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: The Father - Nulla è come sembra; Su Rai 3 “The Father – Nulla è come sembra”, dramma sulla demenza senile con un Anthony Hopkins da Oscar; “The Father – Nulla è come sembra”; The Father – Nulla è come sembra. Dal teatro al cinema con Florian Zeller; The father. Nulla è come sembra.