WTA Madrid 2025 Lucia Bronzetti cede in due set a Madison Keys

Lucia Bronzetti nel torneo WTA 1000 di Madrid: l’azzurra cede, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, alla numero 5 del seeding e del mondo, la statunitense Madison Keys, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà la testa di serie numero 30, la russa Anna Kalinskaya.Nel primo set Bronzetti vince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, ma Keys reagisce e trova il controbreak a zero ed a seguire aggancia l’italiana. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game la statunitense strappa di nuovo la battuta all’azzurra e si porta sul 4-3. Nel nono gioco Bronzetti salva un set point ed accorcia sul 4-5, ma Keys non concede occasioni di rientro e chiude i conti sul 6-4 in 40 minuti. Oasport.it - WTA Madrid 2025, Lucia Bronzetti cede in due set a Madison Keys Leggi su Oasport.it Si ferma al secondo turno la corsa dinel torneo WTA 1000 di: l’azzurra, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, alla numero 5 del seeding e del mondo, la statunitense, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà la testa di serie numero 30, la russa Anna Kalinskaya.Nel primo setvince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, mareagisce e trova il controbreak a zero ed a seguire aggancia l’italiana. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game la statunitense strappa di nuovo la battuta all’azzurra e si porta sul 4-3. Nel nono giocosalva un set point ed accorcia sul 4-5, manon conoccasioni di rientro e chiude i conti sul 6-4 in 40 minuti.

