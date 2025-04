25 Aprile Funaro Le cerimonie istituzionali sempre sobrie VIDEO

cerimonie istituzionali sono sempre sobrie, non vedo motivi di cambiamenti. Le abbiamo fatte sempre sobrie e continueremo a farle sobrie, siamo rappresentanti delle istituzioni". Così la sindaca Sara Funaro nel tardo pomeriggio di oggi, 24 Aprile, a margine della messa per Papa Francesco al. Firenzetoday.it - 25 Aprile, Funaro: "Le cerimonie istituzionali sempre sobrie" / VIDEO Leggi su Firenzetoday.it "Lesono, non vedo motivi di cambiamenti. Le abbiamo fattee continueremo a farle, siamo rappresentanti delle istituzioni". Così la sindaca Saranel tardo pomeriggio di oggi, 24, a margine della messa per Papa Francesco al.

