Decadenza Todde la richiesta della procura cosa succede

procura di Cagliari ha chiesto l'annullamento della Decadenza per la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, accusata di presunte anomalie nella rendicontazione delle spese elettorali per la campagna del 2024 da parte del suo comitato. La procura, poiché si tratta di materia elettorale, è parte in causa nel procedimento apertosi davanti al tribunale ordinario dopo il ricorso presentato dai legali della governatrice contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanzia della Corte d'Appello del capoluogo sardo.Nel frattempo, l'avvocato Benedetto Ballero ha confermato questa richiesta da parte della procura, aggiungendo di aver chiesto di “confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il collegio vorrà determinare". Il collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice presunte irregolarità nel rendiconto delle spese della campagna pentastellata per il voto di febbraio 2024, chiedendo non solo la Decadenza al consiglio regionale ma anche una sanzione a carico della presidente di 40mila euro. Liberoquotidiano.it - Decadenza Todde, la richiesta della procura: cosa succede Leggi su Liberoquotidiano.it Ladi Cagliari ha chiesto l'annullamentoper la presidenteRegione Sardegna Alessandra, accusata di presunte anomalie nella rendicontazione delle spese elettorali per la campagna del 2024 da parte del suo comitato. La, poiché si tratta di materia elettorale, è parte in causa nel procedimento apertosi davanti al tribunale ordinario dopo il ricorso presentato dai legaligovernatrice contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal collegio regionale di garanziaCorte d'Appello del capoluogo sardo.Nel frattempo, l'avvocato Benedetto Ballero ha confermato questada parte, aggiungendo di aver chiesto di “confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il collegio vorrà determinare". Il collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice presunte irregolarità nel rendiconto delle spesecampagna pentastellata per il voto di febbraio 2024, chiedendo non solo laal consiglio regionale ma anche una sanzione a caricopresidente di 40mila euro.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie più recenti da fonti esterne: Todde, la procura: «Annullare la decadenza della governatrice della Sardegna»; Decadenza Todde: per la Procura di Cagliari ordinanza da annullare e sanzione da 40mila euro da rideterminare; Decadenza Todde, la richiesta della procura: cosa succede | .it; Revoca della decadenza per Todde, la Procura chiede l'annullamento: i motivi e la richiesta sulla multa; Decadenza Todde, arriva l’opposizione della Procura di Cagliari.

Da msn.com: Sardegna, decadenza Todde: procura chiede annullamento a tribunale civile - La procura di Cagliari ha chiesto al tribunale civile l'annullamento della decadenza di Alessandra Todde dal Consiglio Regionale, disposta dal collegio ...

Scrive msn.com: Decadenza Todde: per la Procura di Cagliari ordinanza da annullare e sanzione da 40mila euro da rideterminare - Depositate dalla Procura della Repubblica di Cagliari le conclusioni in merito al ricorso al Tribunale civile presentato dalla governatrice contro il provvedimento del Collegio regionale di garanzia e ...

Si legge su msn.com: Caso Todde, la procura di Cagliari chiede l’annullamento della decadenza - Il collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice della Sardegna irregolarità nel rendiconto delle spese della campagna per il voto del febbraio 2024 ...