Cinghiali a passeggio in centro a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 24 aprile 2025 - Cinghiali a passeggio (video) in piena città, a Reggio Emilia, in viale Umberto I. È quanto immortalato in un video che sta girando di mano in mano e che è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook "Peggio Emilia".Il filmato, che dura 13 secondi, è stato ripreso da un automobilista mentre c'era buio, quindi in orario serale-notturno: si vedono due Cinghiali mentre si spostano nei marciapiedi che affiancano viale Umberto I, tra le file di alberi.La presenza di questi animali che si avvicinano alle aree urbane e periferiche della città rappresenta un pericolo per la circolazione stradale. Nel novembre 2024, in via Freddi nella frazione di San Bartolomeo, quattro Cinghiali erano stati investiti da un veicolo il cui conducente non si era fermato dopo l'incidente. Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali a passeggio in centro a Reggio Emilia Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 24 aprile 2025 -(video) in piena città, a, in viale Umberto I. È quanto immortalato in un video che sta girando di mano in mano e che è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook "Peggio".Il filmato, che dura 13 secondi, è stato ripreso da un automobilista mentre c'era buio, quindi in orario serale-notturno: si vedono duementre si spostano nei marciapiedi che affiancano viale Umberto I, tra le file di alberi.La presenza di questi animali che si avvicinano alle aree urbane e periferiche della città rappresenta un pericolo per la circolazione stradale. Nel novembre 2024, in via Freddi nella frazione di San Bartolomeo, quattroerano stati investiti da un veicolo il cui conducente non si era fermato dopo l'incidente.

